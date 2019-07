Dejó claro que el mexicano tendrá oportunidades para demostrar su talento en la cancha, pero dependerá de su desempeño. Estoy seguro que tendrá minutos y se los deberá ganar, pero no tengo ninguna duda , señaló.

Cuestionado sobre el desempeño de Lainez, de 19 años, y quien ha tenido poca actividad en su primer semestre en el balompié español, el timonel expuso que será un gran futbolista en uno o dos años. No es fácil y requiere tiempo .

Aseguró que el joven volante tiene un lugar con el Real Betis y por el momento no existe posibilidad de que salga del plantel en calidad de préstamo. Nuestra intención no es cederlo. Confiamos en él y estamos tranquilos y tiene mucho valor y lo he visto con ganas , agregó.