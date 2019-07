Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 22 de julio de 2019, p. 30

El ex director de Administración Financiera, Gabriel Rincón Hernández, uno de los tres acusados del delito de uso indebido de atribuciones cometido por servidores públicos, por el desvío de 190 millones 24 mil 307 pesos de la Secretaría de Finanzas a Feg Asesoría Creativa, fue puesto en libertad.

En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, y al concluir la duplicidad del término constitucional, el juez Joel de Jesús Garduño consideró que, con base en la prueba de grafiloscopía, existe la posibilidad de que su nombre fue posterior a la rúbrica en la orden de transferencia de dinero.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público, cuyo trabajo calificó de austero y limitado , no acreditan la comisión de dicho delito, aunque tiene la posibilidad de continuar la investigación de considerarlo prudente y formular una nueva imputación, señaló.

Consideró irracional que tratándose de grandes cantidades de dinero se haya utilizado una rúbrica, no una firma, y advierto complacencia o negligencia entre los participantes de la Secretaría de Finanzas al no rechazar la transferencia, por no contar con la firma autógrafa .

En la audiencia, que se efectuó en la sala de audiencias número seis del Tribunal Superior de Justicia, el juez calificó de inconcebible que el asesor jurídico de la dependencia buscara incorporar más información fuera de la etapa procedimental.

Además se pasó por alto la afirmación del perito oficial de que la firma o rúbrica haya sido por el puño y letra del acusado, y el perito contratado por la defensa señaló que fue sobrepuesta, lo cual no fue controvertido por el Ministerio Público ni por los asesores jurídicos de la secretaría, indicó.