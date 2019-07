En los medios de discusión académica global, y también en los mexicanos, lo que se publicó desde ese agosto de 2007 mantuvo esencialmente el mismo enfoque y el debate económico sobre los temas medulares siguió ausente. Un ejemplo de esto es El Trimestre Económico. A la llegada de una nueva dirección al Fondo de Cultura Económica, derivado del cambio ocurrido en el gobierno federal, se abrió la posibilidad de valorar lo que estaba haciéndose en El Trimestre Económico. Una nueva dirección colectiva en la revista hizo públicas sus intenciones de modificar la línea editorial y recuperar la intención de participar en el debate económico, alejándose de los procedimientos supuestamente científicos de la organización editorial de la revista. Una respuesta a este anunció fue la publicación de diversos desplegados en los que una parte de la profesión expresaba su rechazo al abandono de la línea editorial y al método de selección de artículos. Se exigió que la revista siguiera funcionando como si en el mundo no hubiera habido crisis, como si en México no la hubiera habido también y, además, no hubiera habido un cambio de gobierno. Por supuesto, la exigencia no fue considerada.

Hace unos días apareció el número 343 de El Trimestre Económico. Con este número la nueva conducción de la revista ha entregado a los lectores un ejemplar en el que el centro está en el debate de las ideas económicas prevalecientes y en la manera en la que estas ideas se han utilizado para conducir a la economía. Debate que involucra los fundamentos de la teoría del equilibrio general, así como de las consecuencias de la aplicación de las reformas de mercado en nuestro país y, en general, para resolver la gestión global de la economía. De esta manera El Trimestre Económico recupera su capacidad para ofrecer análisis que son relevantes para entender la situación actual.

