Así como el deporte evoluciona, pues hace falta que nos provean de medios para evolucionar a la par del deporte, pero trato de no enfocarme en ese tiempo de aspectos. Si bien es cierto que no soy una atleta que tiene todo el apoyo de las autoridades, tampoco carezco; trato de no quejarme absolutamente de nada y con lo que tengo enfrentar mis retos , anotó Margarita, quien cuenta con beca de la Conade y salario como deportista adscrita al Ejército Mexicano, partidas que invierte en su preparación y gastos de competencias a las que asiste.

Es un tema no de ahorita, es de muchos años. Si nos remontamos 10, 20 o 30, la verdad que siempre nos quejamos de que nos hace falta más, no hay dinero que alcance; nos dan y siempre vamos a tener más necesidades, porque el deporte ha evolucionado mucho , asienta en entrevista la atleta que se dirige a sus segundos Juegos Panamericanos en busca de una medalla, luego del cuarto lugar que ocupó en la edición de Toronto 2015.

Las carencias en el deporte mexicano no son de ahora y los recursos nunca son suficientes, porque la competencia mundial es cada vez más exigente, asegura la maratonista Margarita Hernández, quien prefiere no quejarse y dar la oportunidad a Ana Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Se mostró consciente de que muchos atletas sufren el recorte en sus becas, sujetos a las disposiciones presupuestales.

Trabajar para dar resultados

Es un tema difícil, yo también me considero una atleta que tampoco tiene todo lo que quisiera, pero no es de ahora y no quiero distraer mi atención con ese tipo de asuntos; trato de siempre buscar una alternativa; a mí también me faltan cosas, pero voy a enfocarme en mi competencia, en mi trabajo y en dar buenos resultados , anotó la atleta, quien aspira a calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, para lo cual espera superar su mejor marca personal de 2.29 horas, registro dentro del rango exigido por la Federación Internacional.