Alejandro Cruz Flores, Ángel Bolaños Sánchez y Sandra Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2019, p. 33

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que de continuar el incremento en el valor del suelo vamos a acabar expulsando a muchísima gente de la capital, por lo que, dijo, es necesario un nuevo modelo de desarrollo urbano que combine la construcción de vivienda social con la de mayor costo.

Dijo que en un par de semanas se presentará el proyecto de corredores de regeneración en los que se impulsará el crecimiento de la ciudad, pero respetando los usos de suelo. Asimismo, anunció que se acabaron los polígonos de actuación que no consideran los problemas de agua y movilidad.

El proyecto de corredores que impulsa el gobierno tiene como propósito recuperar áreas de la ciudad que presentan el mayor deterioro, como San Cosme, Eje Central y Paseo de la Reforma. Los dos últimos, en sus tramos del centro hacia el norte.

Al señalar que están en curso varias construcciones, por lo que no se ha parado la actividad, manifestó que los desarrolladores inmobiliarios han entendido que se requiere un cambio profundo de modelo, no nada más un barniz , y que la ciudad tiene que crecer con base en el respeto en los usos de suelo y no buscando cómo se violan”.

Insistió en que las acciones contra las obras irregulares no han afectado la generación de empleos en la capital; prueba de ello es que las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que en mayo se registró la mayor generación de fuentes de trabajo desde 2000 y el primer trimestre de este año se quintuplicó con respecto a 2018.