Viernes 5 de julio de 2019, p. 32

Para cumplir con la medida provisional del amparo que presentó Greenpeace a fin de que la contingencia ambiental se active a partir de los 100 puntos del Índice de Calidad del Aire y no con 150, como se hace de acuerdo con el programa vigente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que en ese nivel pondrá en marcha acciones preventivas. No hay un protocolo específico porque es una determinación temporal, informó.

Esto ya se aplicó el miércoles pasado, cuando en Xochimilco se llegó a 103 puntos de ozono a las 16 horas, pero dos horas más tarde el nivel disminuyó. Indicó que si la sentencia definitiva del amparo indica que las contingencias se deben aplicar a partir de los 100 puntos, se desarrollará ese protocolo. En tanto, el plan de contingencias que se presentó hace unas semanas queda suspendido, indicó Víctor Hugo Páramo Figueroa, titular de la Came.

Integrantes de la comisión consideraron que es difícil aplicar un plan a partir de los 100 puntos debido a la variabilidad que se puede dar de una hora a otra y habría que estar declarando y suspendiendo la contingencia. Incluso ayer mismo se llegó a 100 puntos en una estación, pero una hora después bajó a 70, por lo que se verá la forma de aplicar las medidas preventivas, indicó Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en conferencia de prensa en la sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.