Abril del Río

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2019, p. 9

Raúl González, fundador de la Comisión Nacional de Cultura Física Deporte (Conade) hace 30 años, manifestó que el organismo se ha desgastado en su estructura y se ha corrompido, por lo que requiere de reingeniería, de la mano de una refundación del Sistema Nacional Deporte, creado también por el ex marchista durante su gestión.

En entrevista tras la plática motivacional que brindó a los deportistas que van a Panamericanos, ayer en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y Desarrollo de Talentos Deportivos, González se refirió a los cuestionamientos que envuelven a Ana Guevara al frente de la Conade, sobre todo por los recortes de presupuesto a las federaciones, de becas a los deportistas, el retiro de personal técnico y la falta de apoyos para viajes de preparación en el presente ciclo olímpico de Tokio 2020.

Yo creo que se pueden revisar muchas cosas que a lo mejor no están funcionando. He estado observando, porque obviamente la Conade no me es ajena a través de sus 30 años de existencia; me interesa mucho lo que está pasando , asentó el impulsor también de la Ley General de Cultura Física y Deporte.