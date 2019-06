Ap

Domingo 16 de junio de 2019, p. 21

Aguas Verdes, Perú., Decenas de policías antimotines con cascos y escudos, así como autos policiales con sirenas encendidas comenzaron a resguardar estrictamente la frontera con Ecuador desde la madrugada de ayer, a fin de permitir únicamente el ingreso de migrantes venezolanos que posean pasaporte y visa humanitaria, en cumplimiento de una nueva ley.

En la víspera ingresaron 9 mil 612 venezolanos a Perú, último día para que los migrantes puedan obtener un documento para trabajar o estudiar.

La cifra es la más alta registrada por las autoridades peruanas. El 31 de octubre de 2018 fue el récord anterior, cuando poco más de 6 mil 700 venezolanos ingresaron.

Las autoridades migratorias peruanas también se mantenían alertas en sus 30 puestos de atención para cumplir la nueva norma rigurosa, pese a la llegada de decenas de autos y varios autobuses con venezolanos que habían partido de su país en una travesía de casi una semana, cruzando Colombia y Ecuador.

Minutos antes, la venezolana Stephanía Robles, de 30 años, cargando a su hijo de cinco, fue de los últimos migrantes en ingresar portando únicamente su cédula de identidad.

(Vine a) buscar una mejor vida, mi esposo se encuentra en Perú, en la ciudad de Trujillo. Mis hermanas están en Lima. Me sentía un poco mal al no poder pasar, pero ahora que lo logré me siento más contenta , dijo a The Associated Press al cruzar la frontera.

El canciller peruano Néstor Popolizio dijo el sábado a la radio peruana RPP que la visa humanitaria obligatoria a los migrantes es una medida beneficiosa debido a que con este documento los venezolanos podrán obtener un carnet de extranjería en Perú que les permitirá trabajar de forma legal por 183 días, los cuales serán renovables.