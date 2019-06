Ap

Martes 4 de junio de 2019

Nantucket. Kevin Spacey compareció ayer de manera sorpresiva en una Corte de Massachusetts, donde su abogado exigió acceso a los registros del teléfono celular del joven que acusa al actor de haberlo manoseado en un bar en 2016 en la isla vacacional de Nantucket.

El abogado Alan Jackson calificó el caso contra el actor de ridículo y acusó a los fiscales de retener información de la defensa. Exhortó al juez a fijar la fecha de inicio del juicio lo antes posible, argumentando que el ex astro de House of Cards está sufriendo sin una resolución. El juez dijo que el juicio podría comenzar este otoño. Este es un caso ridículo y (los fiscales) no debieron presentarlo , dijo Jackson.

El ayudante del fiscal de distrito Brian Glenny negó que su oficina le haya ocultado algo a la defensa.

Spacey, quien lució un traje gris y anteojos, se sentó en una mesa junto a sus abogados. Varias veces susurró a Jackson al oído, pero no habló durante la audiencia ni respondió preguntas de periodistas al salir de la Corte.