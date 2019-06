Ap

Martes 4 de junio de 2019, p. 8

Los Ángeles. Los primeros ganadores del Óscar de la temporada ya están aquí: el cineasta David Lynch, el actor cheroqui-estadunidense Wes Studi, la directora Lina Wertmüller y la actriz Geena Davis recibirán trofeos honorarios en los Premios de los Gobernadores en octubre, anunció ayer la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

David recibirá el premio humanitario Jean Hersholt por su defensa de la igualdad de género en los medios como fundadora de la organización sin ánimo de lucro The Geena Davis Institute on Gender in Media, y el Festival de Cine de Bentonville enfocado en las mujeres. La actriz de 63 años de hecho ya ganó un Óscar, por su papel de reparto en Un tropiezo llamado amor, y también fue nominada por Thelma & Louise.

Los otros tres premios honorarios buscan reconocer a individuos que han hecho contribuciones significativas a la industria, pero no han recibido el Óscar.

Lynch, de 73 años, ha sido postulado en cuatro ocasiones: dos por El hombre elefante, a mejor dirección y lo que hoy se conoce como guion adaptado, así como por la dirección de Terciopelo azul y Sueños, misterios y secretos.

Studi, de 71 años, nunca ha sido postulado, pero ha trabajado en numerosas películas nominadas y ganadoras del premio de la Academia, entre ellas Danza con lobos, El último de los mohicanos, El nuevo mundo y Gerónimo.