Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 14

Con una inversión de 5 mil 749 millones de pesos, el gobierno federal ampliará la matrícula nacional en el bachillerato mediante la creación de 110 mil nuevos espacios en 2025 y 2026. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que esto forma parte del nuevo esquema de un bachillerato nacional con reconocimiento de instituciones de educación superior como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana o universidades estatales.

Sheinbaum detalló que en este año se concluirá con la integración de 44 mil 685 nuevos espacios en el bachillerato producto de 88 acciones que estarán conformados por 20 nuevos planteles, la ampliación de otros que ya existen y la reconversión de algunas escuelas secundarias que en los turnos vespertinos operarán como preparatorias.

Internet para teleplanteles

En 2026, continuará el programa de integración de bachillerato nacional ampliando la oferta educativa en este nivel con 65 mil 400 nuevos lugares con 202 acciones de ampliación, que incluirán el fortalecimiento de los telebachilleratos a los cuales se les está renovando y mejorando los servicios de Internet.

Al respecto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que el objetivo es conectar 3 mil 483 teleplanteles, que incluye telesecundarias y telebachilleratos, en las zonas más marginadas del país. Con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad se terminará antes de lo previsto, pues ya existe un avance de 99 por ciento.