Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 6

Colectivos de solidaridad con Cuba se manifestaron ayer frente a la embajada de Estados Unidos en México para demandar el fin del “criminal, unilateral y genocida” bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla impuesto por Washington desde hace más de seis décadas.

A propósito de la votación que se realizará hoy en la Asamblea General de la ONU de un resolución contra esa medida de “asfixia”, los manifestantes destacaron el significado de la sesión debido a la presión que ha ejercido el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, sobre varias naciones de América Latina y Europa para que modifiquen su histórico apoyo al fin del bloqueo.

“En un momento histórico. En pocas horas, en la Asamblea General se llevará a cabo la votación por trigésimo tercer año consecutivo. Este año tiene un significado especial: como nunca antes hay un reforzamiento de esta política agresiva y hostil al gobierno y pueblo de Cuba, una presión a diversos países para que cambien su posición histórica de apoyar esta resolución. Quieren acabar con la voluntad internacional, que la mayoría de naciones exija el fin de una política cruel, anacrónica e ilegal”, señaló Olivia Garza, integrante de la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí.

Los asistentes al mitin también se sumaron al apoyo a Venezuela y rechazaron las agresiones del gobierno de Donald Trump contra esa nación sudamericana, al igual que la militarización del Caribe.