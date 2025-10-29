▲ Femsa, propietaria de la cadena Oxxo, informó que ha compensado el menor impulso de sus ventas en México con los resultados obtenidos en Sudamérica y Europa. Foto La Jornada

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 24

Fomento Económico Mexicano (Femsa) invierte más de mil millones de dólares –18 mil 500 millones de pesos-- cada año en gastos de capital en México, aseguró ayer Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, quien en unos días asumirá la dirección de la compañía.

“Soy muy optimista respecto a México. Continuamos invirtiendo más de mil millones de dólares cada año en gastos de capital en nuestro país. Aunque algunas de nuestras apuestas internacionales a largo plazo son muy atractivas, México seguirá desempeñando un papel fundamental en la generación de valor de Femsa en el futuro previsible”, aseguró, en una conferencia con analistas financieros.

Pese a un consumo débil en México, Femsa logró ingresos por 214 mil 638 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2025, un aumento anual de 9.1 por ciento.

En su reporte financiero, informó que en el tercer trimestre del año la inversión fija fue de 13 mil 128 millones de pesos, lo que equivale a 6.1 por ciento de los ingresos totales, y muestra un incremento de 8.2 por ciento en comparación con el tercer trimestre del año pasado. Esos recursos se destinaron principalmente a incrementar la capacidad de producción y distribución.

Femsa precisó que durante los primeros nueve meses del año la inversión en activo fijo fue de 31 mil 115 millones de pesos, una disminución de 2.4 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, reflejo de una mayor inversión para aumentar la capacidad de producción y distribución, lo que se compensó con una reducción en el resto de las divisiones de negocio, explicó la empresa.

Los ingresos fueron impulsados por el crecimiento en las unidades de negocio de Femsa en Europa y Sudamérica: también influyeron efectos cambiarios, particularmente en Europa, debido a la depreciación del peso mexicano frente a algunas monedas operativas y la restructuración del negocio LTL (less-than-truckload, cargas pequeñas o consolidadas).