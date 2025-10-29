Dora Villanueva

México continúa enfrentando amenazas de lavado de dinero del crimen organizado, apuntó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su revisión anual sobre la economía mexicana.

Las vulnerabilidades claves en su sistema financiero se reflejan en “las deficiencias de los mecanismos de sanción para el sector bancario”, en el “número relativamente bajo de reportes de transacciones sospechosas”, así como en los pocos recursos para la supervisión de las nuevas tecnologías financieras (fintech), apuntó.

En su evaluación reconoció que, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de lavar dinero del crimen organizado, el regulador en México asumió rápidamente el control de estas entidades “para preservar la confianza del mercado, facilitar las investigaciones y la liquidación controlada de sus activos”.

Sin embargo, esto no ataja una serie de pendientes en la investigación del lavado de dinero, apuntó el FMI en la conclusión de su directorio ejecutivo sobre la evaluación anual de la economía mexicana, en del marco del artículo cuarto del convenio constitutivo del organismo.