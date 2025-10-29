Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 23

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá condonación para las aseguradoras, que este año pagarán entre 20 mil y 25 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no los 200 mil millones previstos por haberse acreditado históricamente el impuesto al valor agregado (IVA) de terceros .

“Es al revés: ellos toman la decisión finalmente de pagar 2025, y el SAT (Servicio de Administración Tributaria) decide aceptar e iniciar con el nuevo pago, ya incorporando todas las consideraciones que estaban planteadas”, respondió a pregunta expresa en su habitual conferencia de prensa.

El SAT espera recaudar entre 20 mil y 25 mil millones de pesos extras cada año con el “estímulo fiscal” que los legisladores buscan incluir en la Ley de Ingresos de 2026 para que las aseguradoras dejen de acreditarse el IVA que en realidad corresponde a los talleres que realizan las reparaciones de autos que tienen un siniestro.