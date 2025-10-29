Dora Villanueva

HR Ratings ratificó la calificación de la deuda mexicana en BBB+, tres escalones por encima del grado de inversión, y cambió su perspectiva de “negativa” a “estable”, como “resultado de mejoras en las principales métricas fiscales” a evaluación, explicó la calificadora mexicana.

“Con esta ratificación y mejora en la perspectiva, México mantiene su acceso a los mercados financieros en condiciones favorables”, comentó al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la dependencia destacó que con este anuncio la deuda soberana mantiene grado de inversión con las ocho agencias calificadoras que la valoran.

La firma mexicana cambió a “estable” su perspectiva sobre la deuda mexicana debido a que el balance público ha resultado en déficits por debajo de lo previsto al cierre del año pasado.

Después de cerrar el año pasado en 5.7 por ciento como proporción del producto interno bruto (PIB), el déficit público concluiría 2025 en 4.3 por ciento, de acuerdo con HR Ratings. Aunque esta proporción se encuentra por encima de lo proyectado por Hacienda (4.1 por ciento), la firma de riesgo ve una trayectoria sostenible.

Los cálculos de HR Ratings apuntan a que esa tendencia llevará a un déficit público de 3.65 por ciento al cierre de este sexenio y el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (la medida más amplia de la deuda) alcanzarán 56.18 por ciento del PIB en 2030.

La firma de riesgos prevé que en todo el sexenio el crecimiento del PIB no superará 2 por ciento anual.

HR apuntó que no se deben soslayar riesgos de corto y mediano plazos que “podrían afectar la perspectiva e inclusive la calificación soberana”. Destaca la renegociación del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) que, en un escenario positivo, “podría resultar en un crecimiento de la inversión en sectores clave de la economía”.