Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de octubre de 2025, p. 22

La recaudación de impuestos por comercio exterior despegó, comparada con la del año pasado, impulsada por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), un gravamen que en mayor medida proviene de las gasolinas, en medio de las investigaciones de las autoridades sobre el contrabando de combustible en las aduanas de México, conocido también como huachicol fiscal.

De acuerdo con un informe de la Agencia Nacional de Aduanas México (ANAM), entre enero y septiembre la recaudación proveniente de comercio exterior aumentó 17.6 por ciento en términos reales, respecto al periodo comparable del año pasado. Entre los acentos que conlleva esta cifra, destaca el avance del IEPS.

Los datos de la agencia exhiben que la recaudación por IEPS aumentó 46.2 por ciento entre los primeros nueve meses del año pasado y el actual, para alcanzar 174 mil 972.3 millones de pesos. “Esto derivado de un aumento en el volumen de importación de hidrocarburos durante 2025”, anota la ANAM.

El mayor registro de importaciones de hidrocarburos se da en el marco de una investigación por contrabando, que ha tocado a altos mandos de la Secretaría de Marina, dependencia que tomó el control de las aduanas marítimas durante la pasada administración, a fin de “limpiar de corrupción” estos recintos, según justificó en 2019 el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien ningún gravamen repuntó como el IEPS, la ANAM reporta que también la recaudación por impuesto general de importación (IGI) creció 22.9 por ciento, para alcanzar 125 mil 157 millones de pesos. Y, a la par, los ingresos por el impuesto al valor agregado (IVA) avanzaron 12.1 por ciento real a tasa anual, para sumar 742 mil 949.9 millones de pesos.

A la vez se registró un avance en el derecho de trámite aduanero, de 9.6 por ciento, para sumar 22 mil 485.7 millones de pesos. En tanto que otros conceptos se han reducido 1.2 por ciento y el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) se desplomó 45.7 por ciento, en medio de la incertidumbre que atraviesa el sector automotor por los aranceles impuestos por Estados Unidos.