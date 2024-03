En la fiesta, que comenzó a las 18:30, no hubo bebidas alcohólicas ni cigarrillos, sólo se vieron botellas de agua y vasos con palomitas.

Entre el público había jóvenes, familias y personas de la tercera edad que presumieron sus mejores pasos; unos cuantos llevaban pareja, pero hubo otros que no, y al calor del ambiente invitaron a bailar a algunas de las personas que estaban ahí, aunque no se conocieran.

Los asistentes, que llenaron la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), al escuhar ese tema, compuesto por el colombiano Juan Fernando Fonseca Carrera, lo cantaron a todo pulmón e hicieron una rueda para que la mujer bailara con su pareja, y ella en cada vuelta demostró que las limitaciones no existen si se hace lo que a uno le gusta.

▲ Los asistentes disfrutaron de la primera sesión del programa, que se desarrollará el último miércoles de cada mes durante el año. Foto José Antonio López, Cenart e Israel Campos Mondragón

La sonidera también ofreció la guaracha Qué chévere, qué chévere y la Cumbia negra. Dedicó a los intelectuales y hípsters La cumbia del monte Fuji, interpretada en japonés por el grupo nipón Minyo Crusaders en colaboración con los colombianos del Frente Cumbiero.

El folclor que existe alrededor de la cultura sonidera se hizo presente con personajes que mostraron su peculiar forma de bailar, considerado estilo tibiri , así como los tradicionales pachucos , que lucieron sombreros con plumas y trajes color naranja.

Ely Fania pidió que no se bailara cerca de las conexiones, pero eso fue misión imposible debido a la cantidad de público que asistió, que no paraba de moverse al ritmo de la música, lo que sin querer interrumpió dos veces la presentación. Además de mover el cuerpo, los asistentes entonaron el tema Quién no dice una mentira, del Grupo Niche.

La princesa de la salsa y el sabor, conmovida, agradeció al público su asistencia. Expresó sentirse muy contenta de que el movimiento sonidero esté más vivo.

La historia de los sonideros en la Ciudad de México se remonta a 50 años. En ese entonces las fiestas se amenizaban con orquestas de música tropical en vivo, lo cual tenía altos costos, por lo que contratar a esas agrupaciones no estaba al alcance de toda la gente. Esta situación llevó a los barrios populares a buscar alternativas como la contratación de los llamados sonidos, que reproducían música grabada y con un par bocinitas y una tornamesa armaban el baile.

Así se llegó al movimiento sonidero, el cual promueve música de todos los géneros. Con el paso de los años, los dueños de los sonidos empezaron a apropiarse de los espacios públicos, a tener mayor aceptación y finalmente ser parte de las costumbres de la capital.

Los sonideros más representativos del país se presentarán el último miércoles de cada mes de 2024 en el Centro Nacional de las Artes. El programa completo del ciclo y de las demás celebraciones de aniversario se puede consultar en la página www.cenart.gob.mx.