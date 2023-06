Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 1º de junio de 2023, p. 9

Madrid. Los actores Alberto San Juan, Juan Diego Botto, Carlos Bardem y Pepe Viyuela, junto a la cantante Rozalén y las escritoras Elizabeth Duval y Marta Sanz, suscribieron un manifiesto que reclama la unidad de la izquierda en torno al partido político Sumar, frente a las elecciones generales del 23 de julio.

El documento también lo firman otras personalidades, como el ex secretario general de Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo; el ex europarlamentario de Izquierda Unida Willy Meyer; el ex diputado en el Congreso por esta formación Felipe Alcaraz; el presidente del Partido Comunista de España (PCE) Antonio Romero, y el ex diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Agustín Moreno.

También figuran en el documento, adelantado por eldiario.es, al que tuvo acceso Europa Press, las actrices Gloria Vega y Violeta Pérez, el actor Juan Calot, el director de cine Benito Rabal, la escritora Luz Pichel, el músico Dani Llamas, el filósofo Francisco Jarauta, el periodista y sociólogo Rafael Fraguas, la escritora Inma Chacón y el ex embajador de Nicaragua Augusto Zamora.

Además, se adhieren diversas personas vinculadas al mundo académico, el sindicalismo, así como sectores de la educación y otros colectivos.