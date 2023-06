Responde: Ahora mismo nos estamos profesando mucho amor. Estamos en un buen momento. Además, mi esposa no tiene celos de ella ni ella de mi esposa. Así que estamos en un tiempo feliz .

Por eso, será el mejor concierto de mi vida... Voy a cumplir 60 años y me siento como adolescente. Tengo energía para derrochar, y sutilidad. Espero que vengan todos al mejor teatro en el que he actuado en mi carrera. Será inolvidable , señaló.

El músico, nacido en Fráncfort, Alemania, naturalizado español, pero nómada de un mundo bardo, aprovecha estar en el mencionado escenario mexicano por tercera vez para presentar las piezas de su placa (atrasada por las circunstancias que todos sabemos), pero también un coctel más extenso “con muchas más rolas; una recuperación de bastantes de sus canciones y Los Chatarreros de Sangre y Cielo.

Será un espectáculo de los más rocanroleros que he hecho en mi vida. Hay partes muy como yo trato el rock, lo que implica ruido, pero también partes de belleza extrema, de dulzura, debo decirlo. Presentaré un manejo de la belleza como del ruido extremo. Habrá dosis de esos dos ambientes , promete.

Corcobado es un indagador, un observador que se nutre de lo interior, pero también de lo exterior; lo que ve, huele, siente.

Es un buscador natural que desea hacer la canción perfecta. “La persigo siempre, pero no lo lograré, porque la música perfecta no está en manos del ser humano, ésta la produce la naturaleza. Incluso, las ciudades tocan la suya su propia, con el ruido de sus coches, de pájaros; cuando el viento sopla o las tormentas rugen. Entonces, los humanos sólo somos unos receptopres de ideas. Ordenamos la música nada más... A lo que sí puedo llegar es a hacer una pieza que me parezca buena. Aunque miro atrás y veo que tengo una que otra que se acerca a ser buena... A nadie es una de ellas”.

En su creación, da importancia sublime al silencio, porque es de las partes más relevantes de la música. De hecho, seguido practico tocar el silencio. Es no sólo callarse en una pieza, que es importante, sino tocarlo: cerrar los ojos y emitirlo. Es algo muy fuerte, trascendental del alma. Ese sonido, la biología de nuestro oído no es capaz de percibirlo, pero estoy seguro de que hay quien lo pueda escuchar...

En el disco Somos demasiados se denuncia el crecimiento que hemos tenido en el planeta de forma exponencial. Somos más de 8 mil millones. Hay sitios en los que la demografia está descontrolada y es una pena que los grandes... se aprovechen de los recursos .

Pero Corcobado percibe un tiempo de esperanza. Está comenzando a funcionar después del experimento global que fue la pandemia. Es un buen momento para la unión y erradicar a la codicia. Vivimos en un mundo en el que lo más importante es el dinero y el poder. Cada uno tenemos que dirigir nuestra vida y crear el cambio .

Él vive el presente con alegría y da gracias por cada cosa que pasa. El futuro me gusta imaginarlo, como escritor y compositor, pero sólo imaginarlo porque nos sorprende .

Javier Corcobado, el viernes a las 20:30 en el Metropólitan.