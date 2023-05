“Sin duda, Antonio, temas como Alfonsina y el mar, Samba em preludio están llenos de saudade. Pero el gesto general del álbum es una oda de gratitud de nuestra humanidad, y que puede tomar notas jubilosas o esta idea de saudade. Pero melancolía no en un tema así como tristón, sino más bien como un anhelo de lo perdido y que el alma busca rencontrarlo.

–Sé que los artistas en general hacen su obra sin preocuparse por las etiquetas. Pero sabemos también, con excepción de Cajuina, tu primer álbum, que toda tu carrera se ha centrado en el jazz, aunque echando mano de otros géneros, de otros lenguajes. Y veo que ahora estos enlaces se han multiplicado instrumentalmente, se diversifican. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos te sientes ahora del jazz?

–Creo que no soy quien debería de decir eso. Considero que no tengo la autoridad para decir es jazz o no. Y sí, la perspectiva del creador es crear, más allá de definiciones. Lo que sí pienso es que en esta escena de Nueva York, donde me he desenvuelto en los pasados 15 años, la tendencia es esa; la tendencia es, aunque estés anclado en un lenguaje determinado, en este caso el jazz, que de ahí parto en el sentido de cómo fraseo, el tipo de músicos con los que me gusta colaborar, el tipo de arreglos; porque aunque claramente de orquesta de cámara, los arreglistas con los que colaboro viajan en estos tres mundos; son grandes jazzistas, grandes arreglistas de música de cámara, pero también son latinoamericanos y entienden emocionalmente las raíces de la música de donde parto.

“La forma en la que aproximo mi voz, definitivamente viene de la disciplina jazzística; usar la voz como instrumento; que en los arreglos no tienes una orquesta como papel tapiz, sino realmente hay una interacción y una conversación constante; hay improvisación, interplay. Entonces, más allá de la definición, sin duda es el lugar de donde parto, es el tipo de comunidad de la que me rodeo. Y me gusta contar historias. Hacia allá está gravitando el jazz, hacia este tipo de cruce de caminos. Es una inercia a la que está yendo hoy en día el jazz contemporáneo.”

