Lucero Millán sostuvo: Hoy podría decir que celebrar la vida y hacerlo con alegría es el acto más revolucionario que existe. Eso es lo que hace Jacinto, quien festeja con alegría ser gay .

En tanto, el actor René Medina Chávez comentó: “Mi origen es muy humilde, mis abuelos son campesinos; tuve acceso a la universidad y a la educación, lo cual me abrió muchas luces en la cabeza. Me encontré a mí, soy libre libre y estoy en la búsqueda permanente del amor… de eso trata Marica, obra donde me siento como pez en el agua”.

Arte y resistencia

Millán, que entiende el teatro como producto político y el arte como medio de resistencia, también ofrecerá la conferencia magistral Teatro, política y creación, una aproximación al Teatro Justo Rufino Garay, el 5 de junio en el mismo recinto de la colonia Cuauhtémoc.

Hasta julio, colorido, fiesta, denuncia y reflexión en la séptima edición de Entre lenchas, vestidas y musculocas, amplio abanico de propuestas artísticas que abordan diferentes temas relacionadas con la diversidad de identidades y la importancia de su reconocimiento e integración en la sociedad.

El ciclo abarca espectáculos de teatro, danza, música, cabaret, Stand up, drag, ballroom y artes visuales, entre otras.

Marica se presentará el jueves 1º y viernes 2 de junio a las 20 horas, sábado 3 a las 19, y el domingo 4 de junio a las 18 horas en el teatro Benito Juárez, sito en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc, cerca de la parada Reforma del Metrobús.