Hemos invitado a coreógrafos en estos 30 años y lo seguiremos haciendo, porque aportan conocimientos diferentes; además, tenemos nuevos integrantes que brindan frescura en los movimientos y una energía distinta.

A la experiencia de Beteta, Verea y Javier Amado se suma la potencia de los jóvenes Angélica Perea, Lisbeth Rodríguez, Octavio Nájera y Marcos Contreras, que forman parte de Nemian desde hace un año.