Ademas, Gioconda Belli es autora de las novelas La mujer habitada (1988), Sofía de los presagios (1990), Waslala (1996), El pergamino de la seducción (2005), El infinito en la palma de la mano (2008), El país de las mujeres (2010), El intenso calor de la Luna (2014) y Las fiebres de la memoria (2018), y de los libros de ensayos Rebeliones y revelaciones (2017) y Luciérnagas (2022).

El jurado de esta edición tuvo que elegir a Belli de un total de 49 candidaturas. Entre los integrantes del jurado destacan Olvido García Valdés, premiada en la anterior edición; el escritor mexicano Jorge Volpi; la poeta Raquel Lanseros; la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos Aramburo; dos representantes del Departamento de Literatura Española e Iberoamericana de la Universidad de Salamanca, María Isabel Toro Pascua y Francisco Bautista; la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid Selena Millares; la directora de la cátedra Ángel González, de la Universidad de Oviedo, Araceli Iravedra, y María Mar Soliño, secretaria del jurado. El premio, de 42 mil 100 euros (800 mil pesos), se entregará en otoño en Madrid.

Despatriada

No tengo dónde vivir.

Escogí las palabras.

Allá quedan mis libros,

mi casa, el jardín, sus colibríes.

Las palmeras enormes,

las apodadas Bismarck

por su aspecto imponente.

No tengo dónde vivir.

Escogí las palabras.

Hablar por los que callan,

entender esas rabias

que no tienen remedio.

Se cerraron las puertas.

Dejé los muebles blancos,

la terraza donde bailan volcanes a lo lejos,

el lago con su piel fosforescente,

la noche afuera y sus colorines trastocados.

Me fui con las palabras bajo el brazo.

Ellas son mi delito, mi pecado,

ni Dios me haría tragármelas de nuevo.

Allí quedan mis perros Macondo y Caramelo,

sus perfiles tan dulces,

su amor desde las patas hasta el pelo.

Mi casa con el mosquitero,

ese lugar donde cerrar los ojos

e imaginar que el mundo cambia

y obedece mis deseos.

No fue así. No fue así.

Mi futuro en la boca es lo que quiero,

decir, decir el corazón,

vomitar el asco y la ranura.

Queda mi ropa yerta en el ropero,

mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche,

el sofá donde escribo,

las ventanas.

Me fui con mis palabras a la calle.

Las abrazo, las escojo.

Soy libre,

aunque no tenga nada.

Poema inédito de Gioconda Belli