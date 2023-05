Sobre las portadas, la periodista sostuvo: “Soy un poco desamorada de mí misma, aunque mi apellido es ‘Amor’. Yo pensaba: ‘los libros siguen saliendo’. Con la editorial no las vi antes ni me las consultaron. El autor no tiene ni voz ni voto. Tampoco tuve que ver con las grandes portadas que hizo Vicente Rojo, aunque ahí sí había una gran relación de amistad”.

La labor del entrevistador es repetir con reverencia

La narradora mencionó que tampoco realizó una rescritura de los títulos de la biblioteca que lleva su nombre, aunque “rescribirse es una costumbre que tienen muchos escritores. Yo, como soy periodista, creo que soy menos pretenciosa. Digo: ‘Si salió bien, bueno’”.

Aseveró que, en vez de leer sus libros, lee los de otros, “así no me entero que hay erratas, tiene sus ventajas, no me repito o me denigro a mí misma diciendo: ‘Cómo fui a escribir eso, ¿para qué hice eso?’”

Poniatowska cree que la labor del entrevistador es repetir “con cierta reverencia y prudencia las respuestas del entrevistado. Esa ha sido siempre mi actitud desde que me inicié en 1953.

Hacía preguntas impertinentes o atrevidas, pero más por ignorancia y por desconocimiento de lo que era mi país, finalmente era una niña que venía de un convento de monjas en Estados Unidos. Todo me causaba ilusión y sorpresa, pero a partir de mi ignorancia. Todos estaban casi iguales que yo.

En breves palabras contrastó el ámbito editorial desde que comenzó a trabajar en 1953 y el actual. En mi época eran José Agustín, Gustavo Sainz y Parménides García Saldaña. De gente más joven, ya hay mujeres escritoras. En las editoriales sí se han tocado temas sociales .

Recordó que conoció a “don Tomàs Espresate, el papá de Neus. Fue muy valiente porque cuando decidió publicar La noche de Tlatelolco le mandaron una amenaza de que iban a volar la imprenta. Él dijo: ‘Yo estuve en los bombardeos en la guerra civil de España. Estoy acostumbrado. Que hagan lo que quieran’”.