Lunes 22 de mayo de 2023, p. a11

Paul Simon habló sobre la misteriosa pérdida de audición que le impide salir de gira: Nadie tiene una explicación. Mi reacción a eso fue frustración y molestia , señaló el artista de Graceland.

El músico reveló que se le impide hacer una gira después de sufrir de manera repentina la pérdida casi total de la audición en un oído. El cantautor de You Can Call Me Al afirmó que los médicos no habían podido diagnosticar la causa del problema.

Si bien el desarrollo aparentemente ha hecho que un regreso al escenario sea extremadamente improbable, Simon acaba de lanzar un nuevo álbum de estudio, Seven Psalms (Siete salmos), el primero en cinco años.