Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de mayo de 2023, p. a10

Madrid. Amenazas, difamaciones como que son terroristas que recaudan fondos para la dictadura en Cuba , insultos y campañas para boicotear sus actuaciones son algunas de las situaciones que ha sufrido en los días pasados en su visita a España el grupo de trova cubana La Buena Fe.

Su director, Israel Rojas, se mostró contrariado, básicamente porque tanto él como el resto de la agrupación pertenecen a una tradición musical que le canta al amor, a la reconciliación y a la paz y por eso no entienden tanto odio y crispación en su contra, sólo por no asumir el ideario de los cubanos en el exilio y mantener su criterio en relación con la situación en la isla.

En entrevista con La Jornada, Rojas explicó los pormenores de esta campaña que están padeciendo y por la que ya les cancelaron dos conciertos.

–¿Por qué esta campaña contra ustedes?

–Hay una serie de plataformas que dominan desde la red el espacio virtual de todo lo que se relaciona con Cuba y que se manejan desde el exterior de la isla con una agenda específica en contra del gobierno cubano. Es un sistema de medios que una de las líneas prioritarias que aplica es el asesinato artístico o civil de cualquier creador que tenga capital artístico o poder de convocatoria al interior del país y que no se oponga al gobierno cubano. La Buena Fe ha tenido una posición absolutamente de crítica constructiva con el proceso cubano. No hemos sido, por decirlo de alguna forma, amables con el gobierno, pero también entendemos que esa crítica siempre ha sido para construir y que ni la independencia y soberanía de nuestro pueblo está en juego. Sí estamos comprometidos con la construcción del socialismo, de una sociedad mejor, con el levantamiento del bloqueo y con la necesidad de que entre Cuba y Estados Unidos haya un entendimiento sin condicionamientos.

–Y entiendo que esa postura incómoda al llamado exilio cubano, sobre todo a los sectores más ultras...