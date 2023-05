Alejandra Ortiz Castañares

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 19 de mayo de 2023

Venecia. Con el título The Laboratory of the Future, mañana se inaugura al público la 18 Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. La muestra, curada por la angloghanesa Lesley Lokko, permanecerá hasta el 26 de noviembre. La de este año es considerada una edición de ruptura, debido a que África y su diáspora son los protagonistas, al proponer una manera de concebir la arquitectura distinta al modelo occidental, que hasta ahora había determinado los cánones de belleza.

Según Lokko, África ha sido vista durante mucho tiempo como la antítesis de la belleza: caótica, corrupta, negra, pobre; era la medida con el que Europa definía lo que no era ni quería ser. Ahora, en cambio, podemos mirar al mundo desde el contexto africano, tan complejo que nos demuestra que para resolver los problemas tenemos que trabajar juntos: urbanistas, sociólogos, arquitectos. Considero el conocimiento arquitectónico como una red potencialmente infinita. Esto tenemos que enseñar a los arquitectos del mañana. Mis jóvenes investigadores no sólo se preguntan cómo ahorrar recursos, sino cómo surgió la cultura del despilfarro y qué podemos hacer para cambiarla .

Ante todo, en la muestra se remarca la sustitución del papel de arquitecto convencional por el de un profesionista que participa como agente de cambio , con el propósito de transformar problemas urgentes, como la descolonización y la descarbonización, dos temas centrales de ésta cita. La práctica es multidisciplinaria y flexible, sustituye el término de arquitecto por el de practitioner, una figura mucho más compleja.