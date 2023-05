El gremio de escritores estadunidenses inició un paro el 2 de mayo tras no lograr un nuevo acuerdo laboral con salarios más altos con estudios como Netflix Inc y Walt Disney Co, los cuales dicen que hicieron una oferta “generosa» para aumentar la compensación.

Los programas de entrevistas nocturnos pararon de inmediato y algunas series de televisión y películas les han seguido.

La última temporada del éxito de Netflix Stranger Things entró en pausa. La película de Marvel Blade, protagonizada por Mahershala Ali, cerró justo antes de que comenzara el rodaje.

Warner Bros no ha anunciado la fecha de estreno de El caballero errante.