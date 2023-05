Juan Ibarra

Jueves 11 de mayo de 2023

La década ha estado repleta de la música que Adán Jodorowsky ha producido para otros. Ha contribuido a dar forma al trabajo de músicos como León Larregui, Natalia Lafourcade, El David Aguilar, Mon Laferte, Leiva y Bandalos Chinos, entre varios más. Me fui olvidando a mí. Me di cuenta de que estaba encerrado en cuevas, en estudios de grabación, estudiando y aprendiendo de todo lo que estaba haciendo, pero sentí la necesidad de regresar al escenario, de decir algo también, de comunicar algún mensaje , explicó en entrevista.

Así, tomó la decisión de revivir la figura de Adanowsky, denominación con la que aparecieron algunos discos que el público recuerda, como Amador y Adán. Una noche, en un sueño lúcido le vinieron a la cabeza unas imágenes y el nombre The Fool, con la portada del disco, yo vestido de blanco y con un sombrero , describió.

Al despertar estaba convencido de lo que quería. “Tengo que hacer un disco que se llame The Fool inspirado en la carta del tarot del loco, de un hombre que viaja en busca de sí mismo. Todo el disco habla de una búsqueda personal”, detalló el músico y productor. Pensando que el público se había olvidado de él, hizo una primera prueba. Convocó a un concierto acústico en Coyoacán al que en unas horas llegaron 400 personas. Después se presentó en el auditorio BlackBerry, y al agotar las entradas se dio cuenta de que todavía había interés por su trabajo.

De The Fool surgieron dos colaboraciones con artistas internacionales a los que él ya admiraba. Veía a amigos hacer colaboraciones entre sí, y nunca me invitaban. Entonces es una especie de revancha. Si no me invitan, voy a hacer colaboraciones con Beck y Karen O. Ellos por lo menos me van a aceptar , contó.

Inglés y francés

Resultado de haber vivido en París y Los Ángeles además de México, sus trabajos también están en inglés y francés. Llegar a los músicos tomó su tiempo, pero una vez hechas las propuestas, la parte creativa se desarrolló fácilmente. “Tuve mucho cuidado de elegir canciones que iban con su universo. De Karen O escuchas el disco que hizo con Danger Mouse y te das cuenta de que son temas donde canta suavecito. Ella se involucró en las letras conmigo en When The Angel Comes. Pensé que a Beck esa canción podía gustarle y conectó. Nadie tuvo que adaptarse, fue un trabajo de conjunto”.