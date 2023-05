Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de mayo de 2023, p. 7

Una mañana de 2016, la cinerrealizadora Carolina Corral Paredes escuchó una noticia que la estremeció: La Fiscalía General del Estado de Morelos reconocía que tenía una fosa común en el panteón de Tetelcingo, Cuautla, y que por presión de los familiares de los desaparecidos iniciaría la exhumación de aproximadamente 84 cuerpos, que no tenían carpetas de investigación y que permanecían sin identificación, para ser entregados a sus familias .

Luego, la cineasta tomó su cámara y se fue al sitio para documentar el hecho y poco a poco tejió la historia contenida en el documental Volverte a ver, que se proyectó ayer en la Cineteca Nacional.

La película sigue la historia de Lina, Angy y Edith, dos madres y una hermana de gente desaparecida, quienes se entrenan como peritos forenses para participar en la exhumación de más de 200 cuerpos que la fiscalía de Morelos enterró en secreto. El documental acompaña a las mujeres. Sus análisis revelan una realidad escalofriante: el Estado es parte de la cadena de desaparición de personas a través de sus fosas ocultas.

En entrevista con La Jornada, Corral Paredes señaló que su documental deja muy claro de qué tamaño es la impunidad en nuestro país. De qué tamaño es el ocultamiento por parte del gobierno. Si acaso la película tiene algo de esperanza, ésta se encuentra en las mamás, en el trabajo de equipo que hacen para revelar que la administración del entonces gobernador del estado, Graco Ramírez, tenía no una, sino dos fosas comunes: la de Jojutla y después la de Tetelcingo. Por supuesto, el titánico trabajo de estas mujeres para organizarse y lograr abrirlas. Por un lado, está toda esa desesperanza que viene por parte de nuestro gobierno y, por otro, el trabajo de las mamás, que, para mí, es uno de los movimientos más activos y organizados que hay actualmente. La cohesión entre ellas y su organización es lo que dio luz para pararse ante esas fosas a filmar .

Agregó: La ciudadanía es la única que va a encontrar a sus desparecidos, porque hay que estar al pie del cañón en cada uno de los casos. El Ministerio Público y los funcionarios siguen cometiendo errores. En la formación de cada carpeta de investigación está la constancia de las mamás, que ayudan a encontrar a los desaparecidos, porque el gobierno lo sigue ocultando, pues en cada una de las fosas guarda grandes secretos .

Cadena de complicidad y ocultamiento

Magali Rocha, productora de Volverte a ver, sostuvo: “Hablamos de 2016, cuando se escuchaba de fosas atribuidas al narcotráfico, narcofosas, pero esa ocasión fue la primera vez que se supo que un gobierno tenía fosas comunes y clandestinas, ocultas... el mismo gobierno enterrando a personas que están siendo buscadas... el gobierno enterrando desaparecidos y siendo parte de esta cadena de impunidad, complicidad, ocultamiento”.