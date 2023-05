Gillan también había recibido influencia de trabajos precedentes que despertaron su interés por protagonistas criminales con cierto carisma. The Wire, The Sopranos y The Shield estaban entre esos títulos, así que me pareció interesante escribir un personaje que cree que es un buen hombre pero luego hace cosas terribles por una buena razón: ayudar a su familia. Pero al final ¿se está engañando a sí mismo? ¿necesitan esa ayuda? ¿los fines justifican los medios? No lo sé, hace muchas cosas muy malas que no apoyo, aunque fue fascinante ponerme en su cabeza por tantos años , detalló el escritor.

“Aprendí todo lo que sé sobre escribir para la televisión de Los expendientes secretos X. Chris Cartes, el creador de la serie y mi jefe, me enseñó tanto. Él, los otros escritores, los directores y los productores básicamente fueron mi escuela de cine y me pagaron por estar ahí. Mi buena fortuna en la industria empieza ahí”, reconoció el guionista.

“Creo que la moral es una de las cosas más interesantes sobre las que escribir. Como redactor de películas había tenido muy poco éxito, pero vi las comedias que escribí a principios de los 90 y luego volví a mi trabajo en Los expedientes secretos X, y creo que los episodios que más me interesaron y las películas que más me siguen interesando son los que indagan en la condición humana y en la idea del bien y el mal, en si vivimos en un universo en el que eso tiene sentido”, explicó el guionista en conferencia virtual.

“No sabía si iba a funcionar. Tenía el valor de la ignorancia, como se dice. Hace 15 años nadie sabía quién era yo y no tenía nada qué perder. No pensé que Breaking Bad sería un éxito, sino una buena tarjeta de presentación que añadir a mi currículo, por decirlo así. No imaginé que funcionaría, lo que es raro de decir ahora”, abundó el escritor.

No puedo matarlo

Por esa razón, Gillan no tenía del todo planeada su historia. Todo lo que sabía era que Walter pasaría de ser bueno a malo , señaló. La historia también se nutrió de los elementos que comenzaron a darle forma, como en el caso del coprotagonista de la serie, quien sólo serviría de introducción a la serie para ser removido en la primera temporada: “Jesse Pinkman haciendo que nos sintamos mal por él y lo apoyemos y queramos verlo salir bien parado al final de todo. No lo sabíamos al principio, porque ni siquiera sabíamos que estaría vivo toda la serie.

“Pero nos encantó tanto Aron Paul (Pinkman) después del primer episodio, que me dije ‘no hay manera de que mate a este tipo’. Eso es lo divertido de la tele y lo que me gusta, que es tanto aterradora como emocionante. Tienes suficiente tiempo, si tienes suerte, de explorar, y es un beneficio poder permitirte ir a lugares que no necesariamente ves venir”, detalló.

Luego de varios años de trabajar en la serie, Gillan se involucró tanto en el universo que creó al punto en que se hizo difícil ver el mundo a través de los ojos de Walter White. Por ejemplo, al final de la serie manejaba de noche a casa desde la oficina de escritores, no estaba en un mal barrio ni nada. Me detuve en un semáforo y de repente tuve la sensación de que un coche al lado mío me iba a disparar, y era algo irracional. Estaba tan en la cabeza de Walter White que momentos como ese podían pasar , relató.

De ser estrenada en estos tiempos cree que el destino de su serie habría sido muy distinto. “Mi corazón me dice que si Breaking Bad hubiera salido unos años antes, nadie la habría notado. Si se transmitiera ahora, en 2023, no estoy tan seguro. Creo realmente que todo tiene su momento perfecto, y lo triste de la creatividad y de hacer esto para vivir es que sé que hubo programas que nunca verán la luz del día, porque es difícil encontrar una audiencia”, detalló.

Luego de repetir el éxito con el spin-off Better call Saul, Gillan desea explorar nuevas alternativas en sus historias. “No es que no quiera volver a Breaking Bad, sino que tengo miedo porque no quiero meterme con los recuerdos de la gente”, agregó.

Breaking Bad volverá a la pantalla en su totalidad a partir del lunes 29 de mayo a través del canal A&E.