Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de mayo de 2023, p. 7

Madrid. La música y artista Silvia Pérez Cruz compuso su más reciente disco, Toda la vida, un día (Sony Music), alegoría sinfónica de la vida, de su discurrir incesante desde el nacimiento, la infancia, la juventud, la madurez, la vejez y el renacimiento , que es como una vuelta a empezar.

En entrevista con La Jornada, la cantante explicó los pormenores del que es quizá su disco más complejo, en el que, además de hacer un recorrido vital repleto de experiencias y memoria, hay un festín de homenajes a las tradiciones musicales de países como México, Cuba, Brasil, Argentina, Italia, al arte flamenco del sur de España y a la canción popular de su Cataluña natal.

Silvia Pérez Cruz, que nació en Palafrugell, Girona, en 1983, presentó su álbum número ocho. Incluye 21 temas con arreglos y acompañamientos de lo más diversos, como los de Pepe Habichuela, Carmen Linares, Diego Carrasco, Carles Benavent, Natalia Lafourcade y Salvador Sobral. Es un viaje creativo que la llevó por lugares como Buenos Aires, La Habana y Coatepec (Veracruz).

–¿Es quizás el disco más completo, más arriesgado, con el que intentas comprender los entresijos más inhóspitos de la vida?

–Es verdad que al encontrar el hilo conductor, en este caso toda la vida, me doy cuenta de que con mis 40 años puedo mirar para atrás y al mismo tiempo estoy más cerca de lo que viene. Además, me permite trabajar sonoridades distintas.

–Hay muchos ritmos, lenguas y un cúmulo de vivencias...

–Hay un repaso del pasado y de lo que pienso de la vida, pero también está la vida en directo que está pasando y que se va sumando a las grabaciones, tanto a nivel de inspiración como rítmico. Están México, Argentina, Cuba, Brasil, Italia, el sur de España...

–Da la impresión de que hay la intención de desentrañar el misterio de lo que es la vida, pero también de lo que es la música, ¿es así?

–La música es un invento que da tanta felicidad y que siempre he querido como agarrar o sujetar, entre otras cosas, porque es donde me siento a salvo. En este disco he tenido espacio para crear muchas cosas y permitirme la parte más de cámara o de cantautora, con cuerdas, madera y abrazos, para después experimentar con sonidos de la juventud, con poetas y texturas a nivel de producción. Y luego jugar con los dúos en la madurez y en la amistad. Y luego la vejez, que no conozco aún, pero en la que quise componer a través de la lentitud, de ese caminar pausado. Y luego la alegría del final, del renacimiento, en el que reivindico la alegría, aunque a veces artísticamente es más fácil trabajar desde el dolor. En definitiva, están todas las emociones y estoy muy entera.

–¿Es una especie de celebración de la vida?

–Mi hija, todavía una niña, lo entendió muy bien cuando le conté el proyecto. Le dije que quería poner una nana que había compuesto para el principio, pero ella me dijo que mejor la pusiera al final, porque precisamente yo quería explicar la circularidad de este tiempo infinito, de los principios y finales, y desde la humildad de pensar que todo sigue. Cuando se muere algo de ti, al mismo tiempo nace algo más. Así llegué a ese último movimiento del Renacimiento, que es la vida, que pasa de la lentitud a la vida como una primavera generosa.

Fue ordenar la inmensidad como si fuera una flor

–El poema de La flor es fundamental en la construcción del disco, ¿por qué?

–Así es. Ese poema de Williams Carlos Williams lo he tenido en mi cabeza desde hace tiempo y me gustaba la idea de ordenar la inmensidad como si fuera una flor. Ordenar ese abismo problema a problema o persona a persona. Así que tenía ese poema que me ordenaba y fue entonces cuando entendí el corazón de la idea, que se resume en la frase toda la vida, un día, un día la eternidad. A partir de ahí entiendo lo que quiero hacer y me puse a componer lo que me falta, a arreglar las cuerdas, las percusiones, los poemas que quiero en cada movimiento y así hasta que lo fui armando como si fuera una obra entera.

–También hay una parte muy profunda y muy de raíz que evoca el arte del flamenco...