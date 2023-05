Tom Cruise apareció en un mensaje de video, en el que señaló: Piloto a piloto. Su majestad, puede ser mi compañero de ala en cualquier momento . Otras estrellas que actuaron en el concierto fueron la boy band británica Take That; Nicole Scherzinger, de las Pussycat Dolls y la estrella de la ópera Andrea Bocelli. Incluso Miss Piggy y Kermit, de The Frog, aparecieron bromeando con el presentador Hugh Bonneville.

▲ Carlos III y Camila expresaron su profundo agradecimiento. En la imagen, acompañados de Patricia Janet Scotland, baronesa de Escocia. En la tercera gráfica, Lionel Richie, y, en la cuarta, parte del Gran Almuerzo, tradición británica. Foto Ap y Afp

En un comunicado, Carlos y Camila expresaron que estaban profundamente conmovidos por la celebración y agradecidos tanto a todos los que ayudaron a que fuera una ocasión tan gloriosa, como a los muchos que asistieron para mostrar su apoyo .

Descontento

Sin embargo, no todos estaban allí para celebrar, ayer continuaron las críticas por los arrestos de más de 50 manifestantes, incluidos miembros de un grupo republicano que gritaba No es mi rey , y ambientalistas que buscan terminar con el uso de combustibles fósiles.

Graham Smith, líder de Republic, grupo que aboga por la abolición de la monarquía, señaló que fue arrestado cuando planeaba una protesta pacífica y pasó 16 horas bajo custodia policial.

Estos arrestos son un ataque directo a nuestra democracia y los derechos fundamentales de cada persona en el país. Todos y cada uno de los policías involucrados en el terreno deberían agachar la cabeza avergonzados , añadió.

La Policía Metropolitana reconoció su preocupación por los arrestos, pero defendió las acciones de la fuerza.

Robert Smith, líder de The Cure, compartió una caricatura antimonárquica. Fue escrita y dibujada por el artista First Dog on the Moon, horas antes de la coronación del rey Carlos III.

Smith, quien ha sido un crítico abierto de la monarquía, tuiteó la imagen, que presenta a un personaje que dice: Salve la naturaleza arbitraria del privilegio que es hereditario. El enorme costo de esta ceremonia podría comprar un pony para cada niño británico. Sin embargo, el despilfarro que distrae debe calmar a todas las masas, para que no se desate la furia de los pobres. ¡Que coman quiche de coronación! . Termina, haciendo eco de las infames palabras de la derrocada monarca francesa María Antonieta.

En 2012, Smith rechazó la idea de recibir el título de Caballero de la Reina. En una entrevista comentó: Honestamente, me cortaría las manos antes de ir allí, porque ¿cómo se atreven a suponer que podrían darme un honor? Soy mucho mejor que ellos. ¡Nunca han hecho nada! Son jodidos idiotas .

Él no es la única celebridad que ha expresado su disidencia en medio de las olas de celebración a favor de la monarquía.

Esta semana, en un podcast Stay Free..., el comediante Russell Brand describió al público británico como malditamente estúpido por soportar la coronación.

Agregó: “Toda la censura está respaldada por la idea de que somos demasiado estúpidos para entender algo. Quizás hasta cierto punto, lo somos, porque estamos dispuestos a soportar ceremonias caras para ungir a la realeza.

Seamos realistas, la muerte de la reina Isabel II significó que este es (el) momento para una evaluación radical y una revisión de si necesitamos o no una monarquía. Y la respuesta a eso es no, no lo hacemos. Porque, ¿qué es una monarquía?

La policiá también se enfrentó a la condena por una supuesta represión totalitaria contra los manifestantes, que fue muy criticada por arrestar a las voluntarias de seguridad de las mujeres a altas horas de la noche antes de la coronación.

Con información de la Redacción