¿Qué fue eso? Pues el pasaje de decenas y decenas de películas en las que no hay drama familiar, crimen horrendo, desencuentro amoroso, quiebra financiera, traición, duelo a balazos, y lo que quiera enlistarse, que no pueda verse desde el filtro de la diversión, la fiesta y la música mexicana, en ese escenario de todos los acomodos que incluye serenatas, golpes cantineros, amores increíbles y algunos cientos de besos robados. Ese México que en la calle vive transformación para transitar de la vida rural a la urbana, tiene en el cine ese nicho de permanente nostalgia donde el romance entona, la guitarra acompaña, los amigos no abandonan y cualquier cosa (el desprestigio familiar o la Revolución) son canción como esencia nacional que resuelve el futuro con unos sentimentales o bravíos versos. Todo comenzó con esta cinta que va más o menos así…

▲ Ilustración Manjarrez / Instagram: Manjarrez_art

Tito Guízar y Lorenzo Barcelata hacen magistral dueto de voces en serenata para la novia de don Felipe en Real Minero, pueblo al que llegan para importante jugada de gallos en palenque. En el recinto gallero se anuncia la presentación de los meros cancioneros del alma nacional, lo que abre escena para que los tríos Los Murciélagos y Los Tariácuris hagan lo suyo. Después se agrega tarima para que la futura leyenda del cine mexicano Emilio Indio Fernández y Olga Falcón hagan estupenda coreografía.

Sin embargo, cuando llega el momento de soltar los gallos, don Nicho (David Valle González) alega que don Felipe ha cambiado el animal. Pronto hay golpes y, cuando don Nicho está listo para disparar contra el hacendado de Rancho Grande, José Francisco se atraviesa recibiendo la bala que buscaba a su patrón. El mismo hacendado es el que dona su sangre para la transfusión. Doña Angela y Eulalia andan en Rancho Chico, lo que también abre la posibilidad de que don Felipe busque hacer la corte a Cruz. Las alegorías son obvias: la sangre ya se comparte, la vida se arriesga por el amigo, pretender a su novia es un acto indigno, pero como la relación no es conocida, la tragedia tiene por dónde colarse.

Después llega la Feria de San Onofre, donde destaca la carrera del caballo Alazán, de don Nabor Peña, contra El Palomo que monta José Francisco. Como el destino tiene más vueltas que una trenza, justo cuando el caporal se va a la feria para la carrera, don Felipe debe permanecer en la hacienda. Doña Angela hace la indecente propuesta de ofrecer en bandeja a Cruz para el patrón, sabedora de que le gusta y buscando merecer un préstamo de cien pesos. El hacendado se indigna, pero le dicen que a ella le gusta y que José Francisco ya tiene plan de boda. Pronto pasará una gran vergüenza cuando la chica se siente acosada y vendida por su madrastra. El patrón se disculpa, pero no cuenta con la presencia de dos trabajadores fisgoneando, uno de ellos Gabino (el extraordinario actor y argumentista tamaulipeco Juan García Peralvillo), lo que causará bronca mayor.

La coplas como tiros

Mientras José Francisco vuelve eufórico al pueblo tras ganar la carrera de caballos, representando a Rancho Grande (estupendo que no se distraiga la trama en la carrera, concentrándose en las reacciones a la victoria, sin necesidad de ver un solo plano de los equinos en acción), se extiende el chisme de que Cruz pasó la noche con el patrón, lo que congela miradas cuando José Francisco anuncia casorio con la muchacha en el festejo de cantina. Se ve entonces a Tito Guízar interpretando el tema musical del filme.

Rival eterno, Martín aprovecha la ocasión para responderle memorable encuentro de versadas. Guízar y Barcelata hacen el modelo del combate versado que tendrá decenas de réplicas, en particular en Dos tipos de cuidado (Ismael Rodríguez, 1952). Las coplas suben de tono, y cuando se tocan tópicos sobre la envidia y el mal perdedor, entonces Martín sugiere lo innombrable: Cruz ya estuvo con el patrón. Eso que me has dicho en verso me lo vas a sostener en prosa. ¡Y ahorita mismo! , protesta José Francisco, y la cosa no acaba en balazos porque los testigos secundan el veneno lanzado por Martín: Es cierto .

Como en el juego, las carreras, la Revolución (o el concepto de ella), el trabajo y el amor, el ranchero tiene siempre un solo valor auténtico: el honor. Entonces José Francisco avanza hacia el único reducto posible para sepultar la afrenta que es matar al patrón. Desarrollo pleno del machismo agreste, primitivo, no hay ley o disculpa, sólo un lavado con la vida misma. Don Felipe admite que aceptó un trato inmoral , pero aclara las cosas: Nunca hubo un paso en falso de Cruz, nunca hubo lo que el rumor ennegrece; ella pidió por su amor, pese a que su madrina la había vendido . Las armas no hacen fuego.

Hay detalles importantes en la exaltación de lo mexicano como orgullo nuestro, como el hecho de que don Felipe tenga bordado el escudo nacional a la espalda en sus chaquetas charras, combinado a veces con figuras prehispánicas. Como un fresco idealizado del medio rural, de la nobleza ranchera, del ánimo que es grito y canción, la película marcó para siempre a la cinematografía nacional. Barcelata hizo la adaptación y supervisión musical de la canciones, de las cuales cinco son de su autoría. Curiosamente, el tema principal Allá en el Rancho Grande ha pervivido sin que nunca se conociera al autor. Canción mixteca, gran clásico mexicano, sí tiene crédito en la persona de José López. La buena cinefotografía es obra del gran Gabriel Figueroa.