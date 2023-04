Podría decirse que Picasso es igualmente un enorme negocio para la familia y, para los iniciados, un pintor cubista. Fuente generadora, al parecer, de beneficios superiores a los de una mina de oro. Durante una cena en la magnífica Fundación Soriano, en Polonia, creada gracias a la amorosa admiración de Marek Keller por el inolvidable pintor mexicano que fue su compañero, Claude Picasso, encargado de la gestión de la herencia, me relató por qué se veía obligado a la errancia y a residir legalmente en Suiza.

Quedarse más de tres meses en ciudades tan atractivas como París o Nueva York, o inscribir a su hijo ahí en una escuela, era ver a un agente del fisco tocar a su puerta para hacerlo pagar sus impuestos en ese país. Los empleados fiscales tienen un olfato refinado cuando se trata de husmear o rastrear fortunas.

Por otro lado, la gerencia de los derechos lo obliga también a desplazarse a través del planeta... si desea escapar al escamoteo de las jugosas ganancias.

Desde luego, la Sociedad Picasso se auxilia de otros organismos tanto para hacerse pagar como para autorizar el uso del nombre y la obra de Picasso. La empresa Citroën no es precisamente lo mismo, ni puede pagar igual, que el café de la esquina que se atribuye el nombre de Rincón Picasso. Utilizar abogados para cobrar derechos o hacerlo borrar el nombre del pintor saldría más caro que cerrar los ojos.

Si es evidente que las actividades del Año Picasso aumentarán los beneficios durante este periodo, no son tan evidentes las consecuencias que pueden tener estas celebraciones que dejan salir a la luz, como de la caja de Pandora, tantos secretos y sucesos no tan secretos de la vida del pintor. No se trata sólo de la conducta, a veces incluso cruel, del pintor con las mujeres.

No sólo las feministas pueden reprobar sus sarcasmos sobre la mujer que llora o su actitud casi gozosa al verlas disputarse entre ellas. Ver a Braque partir a la guerra como un francés, pero también a Apollinaire, extranjero, quien decide luchar contra los alemanes voluntariamente, mientras él se queda en París, cuidadoso de su propia vida que siempre situó por encima de todo.

Arrogancia rival ante el genio que trata de negar a Matisse, adioses del olvido para Braque, con quien exploró y descubrió las primeras formas del cubismo.

Y si a la oportunidad la pintan calva, Picasso debió haber conservado en su colección de amuletos y máscaras los últimos cabellos de su calva.

