Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de abril de 2023, p. 3

El historiador Felipe Ávila, uno de los más reconocidos especialistas en la Revolución Mexicana, afirma sin ambages: El Estado mexicano posrevolucionario debe más a Obregón que a Madero, Carranza, Villa o Zapata .

No obstante, aclara, es una circunstancia que de muy poco le ha valido a ese prócer sonorense para ocupar el sitio que merece en la historia nacional. A pesar de que es uno de los personajes centrales del México revolucionario y posrevolucionario, Obregón es acaso del que menos se ha hablado y del que la gente menos conoce .

De allí que el también sociólogo y director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm) busque resarcir esa deuda histórica con una biografía en la que da cuenta de los claroscuros en los que se ve envuelta la corta vida de ese personaje, nacido en la hacienda de Siquisiva en 1880 y ultimado a traición en la Ciudad de México en 1928.

Álvaro Obregón: Luz y sombra del caudillo es el título de la obra publicada por Siglo XXI Editores, en la colección Vidas para Leerlas, que se presentará el próximo domingo a las 16 horas en la Feria del Libro de La Alameda.

Hacía falta un nuevo libro sobre Obregón; primero, porque los que hay fueron escritos hace muchos años, la mayoría por investigadores extranjeros, estadunidenses, que estudiaron a ese personaje en los años 50 y 60. Ha sido un personaje olvidado, un personaje secundario al que no se le ha prestado mucha atención , considera Felipe Ávila en entrevista con La Jornada.

“Hacía falta porque es el más importante jefe militar de la Revolución Mexicana, sin ninguna duda, y también uno de los más hábiles políticos que produjo ese episodio histórico. De su generación, es el mejor guerrero y el más hábil político, por eso me sorprendía que no se le hubiera prestado mucha atención, que estuviera olvidado y los historiadores se concentraran más en Madero, Villa o Zapata.

Yo mismo he trabajado mucho a Zapata; me parecía, entonces, que un nuevo estudio sobre Obregón era una laguna que había que llenar, y al hacerlo me di cuenta de su importancia. Quizá la novedad de este libro es que enfatizo con mucha fuerza, lo pongo como una de mis tesis principales, el papel central de ese caudillo.

Según el investigador, Álvaro Obregón fue el inspirador y promotor del Estado corporativo, clientelar, que se erigió en México una vez concluida la lucha armada, al promover la organización de los campesinos, los trabajadores, los sectores populares bajo la conducción del Estado, en una alianza benéfica tanto para éste como para esas organizaciones sociales.