l próximo miércoles el flautista y director de orquesta Horacio Franco protagonizará en el Palacio de las Bellas Artes el concierto 45 años haciendo música. Una celebración de vida en la que compartirá escena con detacados músicos mexicanos con los que ha hecho trabajos que van de la música barroca a obras contemporáneas y populares.

Reconocido como el mejor intérprete de la flauta de pico a escala mundial, nos dice que esta celebración se refiere al día en que dio su primer concierto justo a los 14 años de edad. “Fue el 12 de abril de 1978 en el Conservatorio Nacional de Música. Recuerdo que ese día acudí a uno de los ensayos de la Orquesta del Conservatorio y le pedí al director que me permitiera tocar la flauta en una obra de Vivaldi. Me escuchó y me dio la oportunidad de ser solista. Ese acontecimiento, que fue mi inicio, es lo que celebro ahora con un concierto especial en el Palacio de Bellas Artes, un recinto al que considero mi casa.

Creo que el Palacio de Bellas Artes es un magnífico escenario, el más importante del país, y me da mucho gusto regresar ahí después del confinamiento a que nos obligó la pandemia. Es un recinto que respeto y adoro, y en verdad me congratulo de estar ahí, de volver al escenario del Inbal, el máximo escenario del país.

Acerca de la música que interpretará en su celebración de 45 años haciendo música, Horacio Franco destaca que contará con la presencia de la Orquesta Escuela Carlos Chávez para hacer el estreno en la Ciudad de México del Concierto para flauta, Llorona, del compositor mexicano Samuel Murillo, que se estrenó el año pasado con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes en Culiacán y luego en Estados Unidos con la New World Symphony. Me gusta mucho esa obra, es muy bonita y muy mexicana , asegura.

Pero, también estará tocando con colegas que son mis grandes amigos y me han acompañado durante años enteros en mi trayectoria musical, entre ellos mi amigo y maestro José Suárez, respetado organista y clavecinista; un portento del contrabajo: Víctor Flores, el chelista Asad Kolerstein y el joven Daniel Ortega, quien es un clarinetista brillante y una gran promesa de la música mexicana .