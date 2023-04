E

l primero de abril pasado el crítico taurino Antonio Lorca, del diario español El País, lanzó una enésima advertencia acerca del contumaz taurineo que hace tiempo asuela a la fiesta de los toros en España. No lo dijo, pero tan imprevisor esquema empresarial es calcado por el resto de los países taurinos o lo que de ellos va quedando, habida cuenta de que la metrópoli marca los lineamientos que con inexcusable docilidad siguen sus colonias taurinas.

“...Más de lo mismo −advertía Lorca−, combinaciones de hace 10 o 20 años, las ganaderías de siempre... la decisión de la empresa de Las Ventas de subir abusivamente los precios de las entradas sueltas para que solo pueda acudir el público adinerado... esta fiesta se ha tornado muy previsible, los toreros y los toros que se anuncian están muy vistos, han desaparecido las gestas, y todos prefieren su zona de confort… Un sector taurino rancio, inmovilista, egoísta y cobarde… Desde las grandes empresas de Madrid y Sevilla, que debieran ser referentes, rompedoras, líderes de una revolución, y que se limitan a hacer lo de siempre, a sabiendas de que los resultados no serán diferentes. Saben que su gestión no garantiza el futuro.

“…la tauromaquia en pleno se ha mostrado incapaz de adaptarse a la modernidad, que no es otra que acometer una revolución basada en la pureza, la ortodoxia y el respeto a la integridad del toro. ¡El toro! Hoy podría afirmarse que el animal poderoso y fiero que ha debido ser siempre el toro de lidia, no existe. Lo que suele aparecer por chiqueros es un sucedáneo, y, a veces, una caricatura… En la quinta corrida de Fallas −Castella, Manzanares y Talavante en el cartel−, Vicente Sobrino escribía: ‘Llegaron las figuras y llegó el medio toro, tanto de forma como de fondo. Toros diseñados para el toreo moderno, que no molestan, que colaboran sin poner condiciones. Que son, en definitiva, amigos para siempre’.