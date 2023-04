N

ada mejor para la Semana Santa que entrevistar al padre Manuel Rodrigo Zubillaga Vázquez, capellán de adolescentes privados de libertad o en situaciones de riesgo para su vida, muchachos que han sido detenidos en algún Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes (Ceipa) con el fin de que puedan vivir dentro de una estructura que los limite, los proteja, les dé horarios y también la seguridad de techo y comida.

–Los centros dependen de la Dirección General que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. La idea es ayudar a los muchachos a resarcir sus derechos, porque el concepto jurídico es que cometieron un delito en buena parte porque a ellos se les han violentado sus propios derechos de educación, salud y protección.

–Esos centros, ¿son cárceles, padre?

–Técnicamente, no son cárceles; además, los adolescentes, biológicamente hablando, tienen un subdesarrollo del lóbulo cerebral frontal que causa que no midan las consecuencias de lo que hacen; no se dan cuenta en lo que se están metiendo; entonces su ignorancia mitiga su acción, por eso se les llama centro especializado de internamiento preventivo; es decir, que se les detuvo violando alguna ley, cometiendo un delito.

–¿En qué consiste su castigo?

–Se les remite a un Ceipa, donde se les abre una carpeta judicial; ahí pueden permanecer tres, cuatro, siete meses hasta que el juez dicta sentencia, y cuando lo hace, salen en completa libertad o con medidas cautelares; por ejemplo, si el chico robó una motocicleta y ésta vale 15 mil pesos, la familia tiene que devolver los 15 mil pesos.

–Si es que hay una familia…

–El muchacho que delinquió debe cumplir ciertas medidas que dicta el juez. Tiene que ir al Injuve, tiene que hacer la secundaria...

–¿Y si no ha hecho ni la primaria?

–Entonces, tiene que hacer la primaria. En algunos casos, la resolución del juez es privarlo de libertad por uno, dos, tres, cuatro hasta máximo cinco años. Entonces pasa al centro que está en San Fernando, en Tlalpan, una estructura grande. Ahí permanece equis tiempo.

–¿Y las mujeres?

–Hay un centro que es para mujercitas, que sigue las mismas medidas de internamiento preventivo…

–¿También está situado en Tlalpan?

–Está sobre el Periférico, cerca del Tec; esa estructura es muy grande. Ahí las mujeres esperan su liberación y se les organizan actividades: deportes, costura, etcétera. Actualmente, hay pocas mujeres en ese centro y su edad va de 14 a 19 años y meses; incluso llegan a los 19. Después de esa edad, las remiten a un reclusorio.

–¿Hay mejor trato para las mujeres?

–Los jóvenes, ya sean varones o mujeres, son personas con historias personales muy duras, difíciles, terribles: la mamá está presa también en Santa Martha Acatitla por equis razones, el papá es alcohólico y la abuela epiléptica... por ejemplo. Acabo de estar con uno que creció con su abuelito, pero éste murió en condiciones de mucha pobreza; entonces, en buena parte, cuando alguno de estos chavos entra al sistema de detención está mejor ahí que en la calle.