D

igámoslo otra vez: si el jazz en México se mantiene de pie y con buena salud es gracias a la radio, a la gente que lo sostiene a flote desde el cuadrante o (ahora) desde la nube; a gente como Juan López Moctezuma, quien en 1959 toma por asalto la señal de Radio UNAM y da pie a Panorama del jazz; o como Gabriel Puentes, que en 2018 sube a la nube de Internet para compartir su gran poder narrativo y conceptual con El pulso del jazz.

La radio sigue ahí. No importa la sobreoferta de aplicaciones (la sobreoferta de todo en todos lados). No importa que Alexa te consienta y te complazca en un instante con (casi) todo lo que le pidas. Un infinito de posibilidades sonoras está al alcance de la mano y del oído, sí, pero en la radio jazzera se unen y reúnen aquéllos con el bagaje suficiente como para platicarnos los pormenores de una historia, o decirnos qué hay de nuevo en el planeta, o dar y compartir sus pasiones y puntos de vista. Para conversar, hacer comunidad, pues. He aquí algunos de ellos. Escúchalos.

Juan Alzate, Esto lo estoy tocando mañana (Morelia, Mich.). Lunes, de 10 a 11 horas. Radio Nicolaíta. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 104.3 FM. www.radionicolaita.umich.mx. Jazz de la noche (Morelia, Mich.). Sábado, de 19 a 20 horas. Radio Nicolaíta. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 104.3 FM. www.radionicolaita.umich.mx

Pablo Argüelles y Jorge Fernández de Castro, Sólo Jazz (Puebla, Pue.). De lunes a viernes, de 20:30 a 23 horas. Radio BUAP. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. www.radiobuap.com

David Balderas, Jazzmanía (Querétaro, Qro.). lunes a sábado (excepto viernes), de 21 a 21:30 horas. Radio Universidad. Universidad Autónoma de Querétaro. 89.5 FM. https://www.uaq.mx/radiouaq

Juan González, Jazzimientos (Cuernavaca, Mor.). Jueves, de 20 a 21 horas. Radio Universidad. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 106.1 FM. https://radio.uaem.mx