Un cuento de hadas sobre el bien contra el mal resuena con lo que está pasando en Ucrania , indicó Hamill en una entrevista con Ap. El pueblo ucranio uniéndose a la causa y respondiendo de manera tan heroica... Es imposible no sentirse inspirado por cómo han capeado esta tormenta .

No seas descuidado , aconseja la voz de Hamill. Tu exceso de confianza es tu debilidad .

▲ La voz del actor Mark Hamill con la seriedad de un caballero Jedi, insta a la població a ponerse a salvo de los ataques rusos. Foto tomada de Facebook

Hamill también está recaudando fondos para comprar drones de reconocimiento para las fuerzas ucranias en el frente. Autografió carteles con el tema de Star Wars que se están rifando.

Aquí estoy sentado en la comodidad de mi propia casa cuando en Ucrania hay cortes de energía y escasez de alimentos y la gente realmente sufre , mencionó. Me motiva a hacer todo lo que puedo .

Aunque la aplicación también tiene una configuración de idioma, con la voz de una mujer, algunos ucranios prefieren que Hamill les dé la mala noticia de que otro bombardeo ruso podría ser inminente.

En los peores días, las sirenas y la aplicación suenan cada pocas horas, de día y de noche. Algunas resultan ser falsas alarmas. Pero muchos otros son reales y, a menudo, mortales.

Bohdan Zvonyk, un usuario de la aplicación de 24 años que vive en la ciudad occidental de Lviv, golpeada repetidamente, señala que eligió la voz en off de Hamill en lugar del escenario ucranio porque está tratando de mejorar su inglés. También es fanático de Star Wars.

Además, mencionó: podríamos usar un poco del poder que Hamill nos desea .

Es una frase muy buena para esta situación , señaló. No diría que me siento como un Jedi ucranio, pero a veces esta frase me recuerda que tengo que enderezar los hombros y seguir trabajando .