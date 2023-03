Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de marzo de 2023, p. 7

Amores incompletos, la más reciente película de Gilberto González, es una obra surgida de la fascinación que tiene el director por la manera en que las personas se arraigan a hábitos y costumbres en etapas avanzadas de la vida. Creo que es más difícil sacarlos de su cotidianidad, como que ya están acostumbrados a ciertas rutinas, cierta monotonía y, según mi teoría, entre más grande, es más difícil volver a empezar, es más difícil vivir cambios que una persona joven , explicó en entrevista.

La cinta tiene como protagonista a José, un hombre en su sesentena que un día descubre las infidelidades de su esposa recién fallecida. Interpretado por el actor Alejandro Camacho, decide emprender un viaje para buscar las respuestas que su pareja ya no le puede dar en quienes fueron sus amantes. El primer impulso que tuve para escribir esta historia fue la búsqueda de respuestas a través de la ausencia. ¿Qué pasa si no tienes a la persona con la cual estuviste tanto tiempo, y te engaña, y no está frente a ti para charlar, contestar? , reflexionó González.

Como una forma de atender la inquietud su protagonista, el realizador lo hace a través de los personajes con los que José se encuentra a lo largo de su duelo. Junto a Alejandro Camacho, aparecen Patricia Bernal, Silverio Palacios, Manuel Landeta, Edwarda Gurrola y Johanna Murillo. Si esta película tiene un acierto es que todos los que acompañan a Alejandro son grandes actores y hacen los personajes de una forma muy acertada, como el caso de Johanna. Ella hizo un personaje hermoso, sutil, doloroso y a la vez con mucha fuerza , detalló.

La actriz interpreta a Lupe, una mecánica del norte del país con una personalidad fuerte. Lo que siempre me gustó de abordar a alguien con estas características es que nos resuena a todos, porque todos tenemos un tío, un primo, un papá o un hermano, que es necio, que no se sale de su zona de confort, que no se cuestiona su vida, que le gustan las tradiciones, que sus dinámicas con las que ha vivido muchos años y no se sale de ahí. Y de repente la vida, eso es inminente, te confronta aunque no quieras. Te va a tocar porque la vida es mística, tiene sus preguntas y no hay manera de escapar a ello , explicó Murillo.

No me quería engolosinar