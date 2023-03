E

l presidente francés, Emmanuel Macron, reafirma que aquello de libertad, igualdad, fraternidad no es más que una frase de ocasión, mera propaganda, porque es obvio que gobierna no para reivindicar al pueblo que lo eligió, sino para cuidar los intereses oligárquicos. El mandatario galo ni siquiera se tomó la molestia de que fuera la Asamblea Nacional la que sancionara la reforma al sistema de pensiones por él ideada. Por el contrario, a sabiendas de que no contaba con la mayoría legislativa – ergo, sería rechazada–, se fue por la libre y la impuso, sin consultar a nadie y por decreto, lo que si bien esta última herramienta es constitucional resulta verdaderamente inmoral, al poner en juego el retiro y la seguridad social de millones de trabajadores, muchos de los cuales, ilusos, votaron a favor de quien hoy les clava otro puñal en la espalda (justo es mencionar que algunos lo hicieron con el fin de que la neofascista Marine Le Pen no llegara al Palacio del Elíseo).

Lo que ha hecho Macron no es nuevo, porque forma parte del manual neoliberal impuesto en buena parte del planeta, siempre con la intención de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias; que la mayoría se joda, para que la oligarquía se enriquezca cada día más. Si alguien tiene dudas sobre esa máxima libertaria bien haría en recorrer la historia reciente de, por ejemplo, América Latina, región que fue uno de los primeros laboratorios de la nueva política económica aplicada por gobiernos a modo (de Carlos Salinas a su tocayo Menem; de Mauricio Macri a Jair Bolsonaro, por ejemplo, sin olvidar las dictaduras), con un costo social impresionante.

Por ello, ante la imposición, la respuesta popular en Francia ha sido masiva y contundente, a lo cual Macron no atina a responder con cierta coherencia. Por ejemplo, en declaraciones a la televisión gala ha dicho: si hay que asumir la impopularidad por la reforma de las pensiones, la asumiré (¡claro!, ya hizo el trabajo sucio para la oligarquía, amén de que ya no es relegible para un tercer periodo presidencial) y asegura que su proceder siempre se encamina a defender el interés general . Eso sí, saca a relucir su cobre autoritario: no toleraré desbordamientos en la protesta ciudadana.