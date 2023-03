▲ El músico británico durante una actuación en el WiZink Center de Madrid, dentro de su gira This is not a drill, que supone su despedida de los escenarios, según anunció el compositor. Foto Europa Press

Sábado 25 de marzo de 2023, p. 4

Madrid. No es fácil ser Roger Waters: arrastrar un legado tan apabullante y excelso como el de Pink Floyd; erigirse como uno de los creadores más magnánimos, coreados y alabados de la música de siglo XX; ser el compositor e ideólogo de algunas de las piezas fundamentales que explican la historia del rock.

No. No es fácil ser Roger Waters, ni siquiera para Roger Waters. Entre el muro y el lado oscuro de la luna, Roger Waters emerge como una personalidad irrepetible, compleja, ególatra, pero al mismo tiempo es un ser humano con una sensibilidad exquisita, con esa mirada certera hacia los grandes dilemas de la humanidad: el poder, la locura, la aceptación social, la muerte.

En su paso por el WiZink Center de Madrid, la primera de sus paradas en la capital con motivo de su gira de despedida This is not a drill, dos noches de sold out, Roger Waters fue más Roger Waters que nunca.

Un maestro de ceremonias inagotable, un experto en el manejo escénico, un líder capaz de lanzar una ristra de consignas tan manidas como bienintencionadas: a veces pueriles, otras punzantes, casi siempre oportunas, que no oportunistas. Domina los mensajes, la pirotecnia, el sentido del espectáculo y la visualidad de un show multisensorial que embelesa. Deja boquiabierto hasta al más inerte.

¿Y dónde queda la música en todo este entramado? He ahí el gran secreto. You reached for the secret too soon / you cried for the moon (descubriste el secreto demasiado pronto / lloraste por la luna) que cantaba en Shine On You Crazy Diamond.

La música ha sido, es y será el gran eje de la franquicia Roger Waters, aunque él, en no pocas ocasiones, se empeñe en relegarla a un segundo plano en aras de otros objetivos –digamoslo así– más políticos.

La música de Roger Waters, sus melodías, sus interludios instrumentales (desde la intro de bajo de Money hasta los sonidos guturales de Animals), incluso sus peroratas en forma de letras que dominan el faraónico The Wall, conforman el núcleo central que sustenta su leyenda. Que no es poco.

Desde los primeros compases del concierto, con Comfortably Numb, se hace evidente que estamos ante una noche que se clavará en la retina de los asistentes, de esos acontecimientos que marcan la biografía emocional. Another Brick in the Wall golpea como un martillo. Waters sabe de qué va la vaina.

Lado más humano

Su presencia en el escenario 360 situado en el centro del pabellón va cambiando. Primero a babor, luego a estribor, recorre la pasarela con el micro inalámbrico. Se sienta en el piano, coge la acústica, el bajo o la guitarra eléctrica para ir desplegando los clásicos de Pink Floyd, la banda que él fundó en 1965 junto al maltrecho Syd Barret, y también algunos temas suyos en solitario.