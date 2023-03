Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 16 de marzo de 2023, p. 6

Con dos personas más, la productora Carmen Huete se introdujo al interior de la penitenciaría de mujeres de Santa Martha Acatitla, marco en el cual muestra la intimidad de 10 internas, un crisol de historias que crean la serie de televisión Cartas para la libertad, que se estrenará el 25 de marzo como parte de la nueva barra de programas de Canal Catorce.

Son 10 capítulos que se titulan con el nombre de cada una de las reclusas que, generosas, compartieron sus vidas a través de testimonios directos y de cartas que escribieron hacia la libertad, a la familia y a sus procesos.

No es una serie sobre la mente criminal ni cómo estuvo el delito. Lo esencial es la necesidad de hablar de los porqués, de las causas que llevan a estas mujeres a esta situación , contó la productora en entrevista con La Jornada.

“Somos mujeres invisibles, pero también historias que deben ser contadas; expedientes que tienen que ser revisados…”, cuenta el capítulo Alma, reclusa por fraude y quien se casó dentro y dio luz a dos niños, los cuales, llegando a los seis años, por ley, se tuvieron que ir.

Sin morbo

“Eso es fuerte…”, asegura Huete. Y por eso, Cartas... entra al interior de ellas. No veremos morbo, sino humanidad. Si se les diera la oportunidad de hablar o si un juez o impartidor de justicia se diera a la tarea de escucharlas, creo que no habría corazón que permitiera que los procesos se dieran de tan mala manera. Hoy me cuentan que se mueven las cosas y se dan beneficios, pero también están llegando muchas y muy jóvenes, y ante ello deberíamos hacer algo .

Huete, quien también produjo para este canal la serie Mujeres con causa, comenta que en algunas de esas cartas fue escrito el delito en el que se vieron involucradas. Eso lo hace diferente. Hay largas y otras cortas, pero en todas está hay esencia, humanidad .