Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de marzo de 2023, p. 11

Washington Entre granjeros y científicos en Estados Unidos no todos rechazan la decisión de México de desautorizar el uso del maíz genéticamente modificado para alimentación humana, así como el empleo de glifosato, el herbicida más utilizado en el cultivo del grano.

Opinamos que México tiene todo el derecho de pedir lo que desea , afirma Lynn Clarkson, ejecutivo en jefe de la empresa Clarkson Grain, con sede en Illinois. Como proveedor, Estados Unidos debería darle a sus clientes lo que ellos quieren , sostiene el granjero a La Jornada.

Agrega que Estados Unidos puede proveer a México todo el maíz blanco no transgénico que necesite, aunque para ampliar las exportaciones requiere un plazo de 18 meses de adelanto para hacer el pedido de semillas y cultivar ese maíz.

Al cliente lo que quiere

Clarkson Grain es una empresa pequeña en comparación con otras de esa clase en Estados Unidos, pero es pionera en su sector en la producción y venta de maíz y soya orgánicos y no genéticamente modificados.

El ejecutivo de Clarkson es experto en agricultura no genéticamente modificada y en el pasado ha sido parte de paneles de asesoría para la Secretaría de Agricultura y la Oficina de Comercio de Estados Unidos.

Asevera que es absolutamente raro que una nación que dice ser capitalista esté negando al cliente lo que desea . Agrega que no soy misionero de los productos genéticamente modificados o no modificados. Soy misionero de darle al cliente lo que quiere .

Sobre la afirmación de la estadunidense Asociación de Cultivadores de Maíz y otras organizaciones de que en ese país no es posible cultivar la cantidad de maíz no modificado que quiere México, responde que no hay ni duda de que Estados Unidos sí podría proveer esa demanda.

Agrega que quizás habría un pequeño aumento en el precio y tardaría un poco más, hasta dos años, para producir más semilla no modificada, pero si México lo quiere, se puede lograr.