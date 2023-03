Rocío González Alvarado y Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de marzo de 2023, p. a11

Al participar en la presentación del Anuario Estadístico 2022 de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (Cfilma) realizado en el Faro Cosmos, Claudia Sheinbaum dijo que la urbe que gobierna se ha vuelto la principal capital en la producción del audiovisual de América Latina y una de las más importantes del mundo .

Después de enlistar algunas de las características que hacen única a la CDMX y expresar que para ella es un honor gobernarla, porque es la mejor ciudad del mundo , despejó la incógnita de por qué la metrópoli se ha convertido en punto neurálgico para el rodaje de películas y series.

Hoy la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, a diferencia de muchas otras en el país, da un permiso prácticamente en 24 horas; lo que antes representaba meses. Pero no sólo eso, sino que se acompaña a las industrias que quieren llegar a la capital en todo el proceso.

Sheinbaum agregó: ¿Cómo es que llegamos a esto? Primero, por lo que representa la ciudad. Yo siempre he dicho que gobernar la ciudad es un privilegio. Para mí, es la ciudad más bella del mundo, porque su historia no la tiene prácticamente ningún lugar en el planeta. Además, se ha recuperado a través de distintos procesos innovadores y de digitalización en distintos esquemas de trámites en la ciudad. Y no es únicamente nuestra historia, no solamente lo que representa culturalmente, sino que hoy tenemos una ciudad más segura, con 50 por ciento menos de índices delictivos; se puede transitar en distintos lugares; se han recuperado zonas que antes eran lugares de abandono, particularmente Iztapalapa, que no solamente tiene grandes proyectos, entre la alcaldía y el Gobierno de la Ciudad, sino que tiene también una Escuela de Cine Comunitario (Pohualizcalli) que permite ir incorporando a distintos artistas de nuestra ciudad, talentos que se recuperan a través de los distintos esquemas .

Sheinbaum también refirió que actualmente en la CDMX existen 285 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, son espacios comunitarios donde hay educación, hay cultura, hay deporte, que se traduce necesariamente en la incorporación de la educación artística y cultural como parte de la vida de los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad .

En el informe de la Comisión de Filmaciones estuvieron presentes algunos representantes de la industria fílmica internacional, Sheinbaumdeclaróó: “Hoy tenemos la fortuna de tener aquí a grandes invitados, nos sentimos muy orgullosos de que estén aquí, son los principales estudios a nivel internacional y particularmente de Estados Unidos. Está aquí la representación de Paramount, de Universal, de Warner, de Disney; no está hoy aquí presente, pero es parte de este proceso, Netflix. Y, por supuesto, con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Cinematografía, de productoras como Argos y, por supuesto, de todo el apoyo que hemos tenido a través de la asociación internacional de agencias cinematográficas.