Qué sensibilidad tenía mi padre al sentir este mundo, el mundo moderno, el tiempo que le tocó vivir, como un enemigo del alma humana. Pero al mismo tiempo, amaba profundamente la vida, el sol, los cielos del norte, que son muy bellos, los árboles, la lectura, el arte. Amaba a la mujer, amó a sus hijos, a mí y a mi hermano. Fue un padre muy bondadoso, muy comunicativo, y no ese hombre hosco del que tiene idea el medio literario.

Para su hijo Iván, existen varios factores que contribuyeron a la indiferencia en torno a la producción literaria de su padre: la dificultad de su literatura, sobre todo, de la última etapa, en un momento en que “se hace mucha literatura light”; la entrada del mercado editorial español a nuestro país, el cual no se interesó por los textos del mexicano; el rechazo del propio Gardea hacia los mecanismos publicitarios de su obra. No les gustaban las presentaciones de libros, ni se promovía, y cada vez más se fue encerrando en una especie de autoexilio interior . En su generación, también hubo una especie de silencio cómplice . Todo esto habría que esclarecerlo desde una sociología del campo cultural mexicano: sus mecanismos de olvido, sus mecanismos de ninguneo . Aunque reconoce que la academia continúa con el estudio de sus textos y hay gente que nunca ha dudado de su calidad .

▲ Portada del libro coeditado por la UNAM y Sexto Piso. Foto María Ramos

Visionario

–Desde el inicio de su producción en los años 80, la obra de tu padre avizoró el recrudecimiento de problemas que aquejan al ser humano en esta lógica del capitalismo avanzado. No sólo la soledad, el silencio, el aislamiento, la desmemoria, la ausencia de comunicación entre los seres humanos y, desde luego, el mal. ¿Qué piensas al respecto?

–Mi papá escribió su obra en Ciudad Juárez, ciudad industrial que prefigura un poco lo que vivimos a escala mundial; es decir, una erosión de tradiciones, del sentido, por ese capitalismo que señalas. Aunque no aparece de manera evidente en su obra, él tenía una visión muy crítica; también respecto de la tecnología como instrumento de estos grandes poderes económicos y deshumanizadores.

Pero hay una cosa muy importante: toda su obra está atravesada por el concepto de esperanza. Mi papá es un desolado que de todas maneras está buscando en última instancia la esperanza. Pero no es una esperanza fácil.

–¿Esperanza, en qué sentido?

–Mi papá tenía una visión de que el mundo contemporáneo había destruido la esencia de la vida, la había secado, y que vivíamos en una serie de formas que estaban vacías de sentido; en consecuencia, teníamos que encontrar de nuevo la vida. La esperanza es la posibilidad. ¿De qué forma? No sabemos. Voy a decir una tautología: la esperanza es no perder la esperanza. La verdadera esperanza no se basa en datos positivos, sino en haber llegado a la desolación total.

Jesús Gardea, añade Iván, tenía una mirada muy aguda frente a los mínimos movimientos del mal humano, entre ellos, el odio, el desprecio, el poder, y también frente a la falsedad. Por tal motivo, considera, la escritura gardeana busca la redención a través del lenguaje. Su literatura también es compleja porque existe toda esta desolación y, al mismo tiempo, hay una belleza en la prosa que siempre está levantándose sobre dicha desolación .

–¿Qué costos tuvo para tu padre apostar por un lenguaje que progresivamente se fue dislocando hasta la pérdida del sentido?

–La literatura es un reflejo de lo que fue su actitud ante la vida, la cual le trajo consecuencias muy fuertes en términos de soledad y económicos, porque mi papá murió de manera muy modesta... Cuando parece una literatura que juega con el sinsentido, creo que trata de configurar otro sentido como reacción a la pérdida de sentido del lenguaje ordinario.

En la época del escritor, agrega, el mayor enemigo del lenguaje era la publicidad, la retórica mentirosa de la política y el poder. Por ello, la búsqueda de Gardea consistió en que el lenguaje regresara al ser, a decir la esencia de las cosas, de la vida .

–Tu padre dejó dos novelas inéditas, ¿cuándo podrían salir a la luz?

–De Bugambí, no sé, porque mi papá era extremadamente riguroso al revisar sus novelas... No estoy muy seguro de que salga. Y Casa de anfibia fue rechazada por varias editoriales. Ya muerto mi papá traté de meterla al Fondo de Cultura Económica, pero la rechazó y sólo aceptó Tropa de sombras.

Lo más importante es que Jesús Gardea se vuelva a leer con una mirada inédita y desprejuiciada. Es hora de que su obra ocupe el lugar que merece, expresa el artista plástico.