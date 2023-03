Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 9 de marzo de 2023, p. 9

En 1993, el músico y humorista Alejandro García Virulo ganaba la atención del público de la televisión abierta mexicana con las Tortugas Ninja. Su programa Virulencia Modulada formaba parte de la barra de contenidos de Canal 13, entonces todavía propiedad de Imevisión, el desaparecido organismo estatal encargado de operar las estaciones de televisión federales. Los viernes a las seis de la tarde, el cubano y los dibujos animados eran transmitidos en distintas frecuencias, generando una competencia que se quedó grabada en él, asegura.

“Además, yo estaba recién llegado de Cuba, no entendía mucho lo del raiting y esas cosas, y las tortugas nos pusieron a parir chayotes”, recordó García en entrevista. Treinta años después, decidió revivir esa época con una reinvención del programa de televisión. Rebautizado Virulencia Renovada, el espectáculo está pensado para presentarse frente a un público en vivo, pero con el mismo sentido del humor y la combinación de elementos que nacieron en la pantalla chica.

“Tiene estructura televisiva, y las canciones son las más conocidas mías de todos los discos. Desde Latin Lover hasta Telenovela familiar, temas que incluso que no estuvieron en aquella época, por eso se llama Virulencia Renovada”, detalló el humorista. “Creo que sí hicimos un buen programa. Era novedoso, diferente. Tenía dibujos animados, como los que hacía Juan Padrón, Padroncito, el cineasta cubano que ya falleció; también los de mi papá, Modesto García”, destacó.

En el programa, Virulo también rendía homenaje a figuras que él admiraba, como a Chava Flores a quien dedicó una de las primeros emisiones. El formato combinaba las interpretaciones musicales de García con caricaturas, cápsulas, entrevistas y chistes, “y quise hacerle un homenaje a toda la gente que participó en ese show; muy en especial a los jóvenes de aquellos años que ya son cuarentones”, puntualizó.